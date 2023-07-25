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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел в своих соцсетях сообщил, что прилетел в Санкт-Петербург.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

25-летний Вендел впервые прилетел в Россию с момента окончания прошлого сезона РПЛ. Все это время полузащитник провёл в отпуске в Бразилии, пропустив все предсезонные сборы «Зенита» и несколько официальных матчей сине-бело-голубых. А во время матча «Зенита» с «Фенербахче» Вендел был на концерте бразильского исполнителя Mumuzinho.

По информации СМИ, в переходе Вендела заинтересован «Фламенго», однако бразильский клуб пока не смог прийти к окончательному соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста на переговорах.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

Бразилец перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. Вендел провел в РПЛ 65 матчей, забил 13 голов.

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