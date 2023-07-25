Вендел прилетел в Санкт-Петербург

25-летний Вендел впервые прилетел в Россию с момента окончания прошлого сезона РПЛ. Все это время полузащитник провёл в отпуске в Бразилии, пропустив все предсезонные сборы «Зенита» и несколько официальных матчей сине-бело-голубых. А во время матча «Зенита» с «Фенербахче» Вендел был на концерте бразильского исполнителя Mumuzinho.

По информации СМИ, в переходе Вендела заинтересован «Фламенго», однако бразильский клуб пока не смог прийти к окончательному соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста на переговорах.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.