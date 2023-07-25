«Зенит» предложил 21 млн евро за нападающего «Бенфики»

По информации источника, на прошлой неделе петербургский клуб предложил за 26-летнего бразильца 18+3 млн евро. «Бенфика» хочет получить за игрока 30 млн евро. Сообщается, что «Бенфика» была готова расстаться с Нересом за 25 млн евро, но из-за давления на клуб со стороны общественности вынуждена была повысить ценник.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.