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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» предложил 21 млн евро за нападающего «Бенфики»

«Зенит» сделал официальное предложение «Бенфике» по трансферу нападающего лиссабонцев Давида Нереса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Зенит
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Источник: AP 2023

По информации источника, на прошлой неделе петербургский клуб предложил за 26-летнего бразильца 18+3 млн евро. «Бенфика» хочет получить за игрока 30 млн евро. Сообщается, что «Бенфика» была готова расстаться с Нересом за 25 млн евро, но из-за давления на клуб со стороны общественности вынуждена была повысить ценник.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.

Ранее Нерес на протяжении пяти лет выступал за амстердамский «Аякс». Зимой 2022 года бразильца за 12 млн евро приобрел донецкий «Шахтер», но Нерес покинул украинский клуб, не сыграв ни одного матча.

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