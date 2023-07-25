«Зенит» и «Сочи» обменялись вратарями

Санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Денисом Адамовым, который ранее играл за «Сочи».

Контракт 25-летнего Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В «Сочи» вратарь перешел в феврале 2021 года.

В прошлом сезоне Адамов сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей.

В обратном направлении отправился Никита Гойло. Следующий сезон вратарь проведет в «Сочи» на правах аренды.