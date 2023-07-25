«Зенит» и «Сочи» обменялись вратарями
25-летний голкипер «Сочи» Денис Адамов продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге. Другой вратарь «Зенита» Никита Гойло, в свою очередь, перешел в «Сочи» на правах аренды.
25-летний голкипер «Сочи» Денис Адамов продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге. Другой вратарь «Зенита» Никита Гойло, в свою очередь, перешел в «Сочи» на правах аренды.
Санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Денисом Адамовым, который ранее играл за «Сочи».
Контракт 25-летнего Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.
Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В «Сочи» вратарь перешел в феврале 2021 года.
В прошлом сезоне Адамов сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей.
В обратном направлении отправился Никита Гойло. Следующий сезон вратарь проведет в «Сочи» на правах аренды.
Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.