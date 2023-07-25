«Зенит» нашел Нуралы Алипу конкурента в Бразилии

Белем является воспитанником «Сан‑Паулу». 20‑летний защитник подписал первый профессиональный контракт с клубом в январе 2023 года. Он выступает на той же позиции, что и казахстанский защитник Нуралы Алип.

«К Матеусу Белему серьезный интерес проявил “Зенит” из России. Но Белем — новый “бриллиант” “Сан‑Паулу”, он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт. Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление», — приводит слова агента футболиста Александре Соареша «Матч ТВ».