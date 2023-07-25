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19:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» нашел Нуралы Алипу конкурента в Бразилии

Футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к молодому бразильскому защитнику Матеусу Белему из «Сан-Паулу».

Зенит
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Белем является воспитанником «Сан‑Паулу». 20‑летний защитник подписал первый профессиональный контракт с клубом в январе 2023 года. Он выступает на той же позиции, что и казахстанский защитник Нуралы Алип.

«К Матеусу Белему серьезный интерес проявил “Зенит” из России. Но Белем — новый “бриллиант” “Сан‑Паулу”, он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт. Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление», — приводит слова агента футболиста Александре Соареша «Матч ТВ».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Бешикташ» хочет приобрести Алипа в качестве усиления оборонительной линии, клуб уже провел переговоры с представителем игрока.

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«Зенит» нашел Нуралы Алипу конкурента в Бразилии
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