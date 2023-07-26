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08:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» нашел в Бразилии замену Венделу

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор находится в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает ESPN Brasil.

Зенит
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Источник: AFP 2023

По информации источника, российский клуб хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела. Сделке могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом игрока Андре Кюри, который ведет дела бывшего нападающего петербуржцев Юри Алберто.

По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» пока не делал официального предложения по Нестору. Клуб вел лишь неформальные беседы с агентом Кюри. Более конкретные действия «Зенит» может начать, если продаст Вендела или Клаудиньо.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за первую команду с 2019 года. Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе юношеской сборной Бразилии до 17 лет.

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