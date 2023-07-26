«Зенит» нашел в Бразилии замену Венделу

По информации источника, российский клуб хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела. Сделке могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом игрока Андре Кюри, который ведет дела бывшего нападающего петербуржцев Юри Алберто.

По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» пока не делал официального предложения по Нестору. Клуб вел лишь неформальные беседы с агентом Кюри. Более конкретные действия «Зенит» может начать, если продаст Вендела или Клаудиньо.