Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго»
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде.
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде.
Ранее стало известно, что «Фламенго» договорился с Клаудиньо об условиях четырехлетнего контракта и сделал «Зениту» официальное предложение о трансфере. Российский клуб отклонил предложение в размере 15 млн евро и требует от бразильского клуба 25 млн евро.
«Я всегда готов играть за “Фламенго”, но только в случае, если обе команды придут к этому решению. Не собираюсь добиваться своего ухода из “Зенита”, потому что очень уважаю “Зенит”. Этот клуб всегда меня поддерживал. Если все же стороны придут к общему соглашению, хорошо. Пока что я продолжаю выполнять условия своего контракта», — сказал Калудиньо.
«Зенит» купил Клаудиньо в 2021 году за 15 млн евро. За два года в России бразилец выиграл с «Зенитом» три трофея — два чемпионата России (2022, 2023) и один Суперкубок (2022).
В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 матчах «Зенита», отметившись пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами. Срок нынешнего контракта бразильца с чемпионами России рассчитан до июля 2027 года.