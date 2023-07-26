Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго»

«Я всегда готов играть за “Фламенго”, но только в случае, если обе команды придут к этому решению. Не собираюсь добиваться своего ухода из “Зенита”, потому что очень уважаю “Зенит”. Этот клуб всегда меня поддерживал. Если все же стороны придут к общему соглашению, хорошо. Пока что я продолжаю выполнять условия своего контракта», — сказал Калудиньо.