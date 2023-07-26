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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде.

Зенит
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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что «Фламенго» договорился с Клаудиньо об условиях четырехлетнего контракта и сделал «Зениту» официальное предложение о трансфере. Российский клуб отклонил предложение в размере 15 млн евро и требует от бразильского клуба 25 млн евро.

«Я всегда готов играть за “Фламенго”, но только в случае, если обе команды придут к этому решению. Не собираюсь добиваться своего ухода из “Зенита”, потому что очень уважаю “Зенит”. Этот клуб всегда меня поддерживал. Если все же стороны придут к общему соглашению, хорошо. Пока что я продолжаю выполнять условия своего контракта», — сказал Калудиньо.

«Зенит» купил Клаудиньо в 2021 году за 15 млн евро. За два года в России бразилец выиграл с «Зенитом» три трофея — два чемпионата России (2022, 2023) и один Суперкубок (2022).

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 матчах «Зенита», отметившись пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами. Срок нынешнего контракта бразильца с чемпионами России рассчитан до июля 2027 года.

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