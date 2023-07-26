Виктор Давила попрощался с болельщиками перед переходом в ЦСКА

«Я благодарен за время, проведенное в клубе, был горд находиться здесь и приносить пользу, делал все, что в моих силах, благодарен болельщикам и руководству клуба за их постоянную поддержку. В моей жизни настало время, когда приходится говорить вам “пока” и спасибо», — приводит слова Давилы издание Rz Sports в своих соцсетях.