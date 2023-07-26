Виктор Давила попрощался с болельщиками перед переходом в ЦСКА
Нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в России.
Нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в России.
Виктор Давила попрощался с мексиканскими болельщиками перед переходом в ЦСКА.
«Я благодарен за время, проведенное в клубе, был горд находиться здесь и приносить пользу, делал все, что в моих силах, благодарен болельщикам и руководству клуба за их постоянную поддержку. В моей жизни настало время, когда приходится говорить вам “пока” и спасибо», — приводит слова Давилы издание Rz Sports в своих соцсетях.
В прошлом сезоне Виктор Давила провел за «Леон» 31 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
Также Давила играл за чилийский клуб «Уачипато», а также такие мексиканские клубы как «Некакса» и «Пачука».
Виктор Давила провел 4 игры за сборную Чили.