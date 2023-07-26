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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» этим летом не планирует рассматривать предложения по Дзюбе, Пиняеву и Баринову

Футболисты московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев и Артем Дзюба входят в список игроков, предложения о продаже которых «железнодорожники» не рассмотрят этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных.

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Источник: РИА "Новости"

«Пиняев — игрок “Локомотива”, никаких предложений по нему мы не получали. Мы рассчитываем, что игроки “Локомотива” проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать», — сказал Нагорных.

«Есть футболисты “Локомотива”, предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — добавил председатель совета директоров клуба.

Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе «железнодорожников» 13 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2022/23 футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду он выступает с 2016 года. В минувшем сезоне футболист сыграл 34 матча, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

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