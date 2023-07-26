«Локомотив» этим летом не планирует рассматривать предложения по Дзюбе, Пиняеву и Баринову

«Пиняев — игрок “Локомотива”, никаких предложений по нему мы не получали. Мы рассчитываем, что игроки “Локомотива” проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать», — сказал Нагорных.

«Есть футболисты “Локомотива”, предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — добавил председатель совета директоров клуба.

Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе «железнодорожников» 13 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2022/23 футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.