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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу Нестора

«Зенит» предложил за полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора 10 млн евро. Об этом сообщает журналист Алешандр Виейра.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, бразильский клуб дал согласие на продажу 22-летнего полузащитника. Однако сделка состоится в том случае, если «Зенит» расстанется этим летом с Венделом и/или Клаудиньо. Обоими игроками интересуется бразильский клуб «Фламенго».

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за первую команду с 2019 года. Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе юношеской сборной Бразилии до 17 лет.

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 Вендел сегодня встретится с «Зенитом», чтобы обсудить свое будущее
«Зенит» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу Нестора
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