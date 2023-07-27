«Зенит» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу Нестора

По информации источника, бразильский клуб дал согласие на продажу 22-летнего полузащитника. Однако сделка состоится в том случае, если «Зенит» расстанется этим летом с Венделом и/или Клаудиньо. Обоими игроками интересуется бразильский клуб «Фламенго».

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за первую команду с 2019 года. Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе юношеской сборной Бразилии до 17 лет.