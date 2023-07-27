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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Вендел сегодня встретится с «Зенитом», чтобы обсудить свое будущее

Полузащитник «Зенита» Вендел вместе со своим агентом сегодня проведет встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает Mercado da Bola.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, соглашение между сторонами может быть достигнуто до выходных. Это позволит другим клубам начать переговоры по трансферу 25-летнего бразильского полузащитника.

Ранее сообщалось о желании Вендела покинуть российский клуб. В трансфере игрока заинтересован бразильский «Фламенго», однако «Зенит» не готов продавать своего игрока менее чем за 20 млн евро.

«Зенит» уже нашел потенциальную замену Венделу в Бразилии. Российский клуб предложил «Сан-Паулу» 10 млн евро за полузащитника Родриго Нестора, но будет готов приступить к оформлению трансфера только после продажи Вендела.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.

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 Вендел сегодня встретится с «Зенитом», чтобы обсудить свое будущее
«Зенит» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу Нестора
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