Вендел сегодня встретится с «Зенитом», чтобы обсудить свое будущее
Полузащитник «Зенита» Вендел вместе со своим агентом сегодня проведет встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает Mercado da Bola.
Полузащитник «Зенита» Вендел вместе со своим агентом сегодня проведет встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим. Об этом сообщает Mercado da Bola.
По информации источника, соглашение между сторонами может быть достигнуто до выходных. Это позволит другим клубам начать переговоры по трансферу 25-летнего бразильского полузащитника.
Ранее сообщалось о желании Вендела покинуть российский клуб. В трансфере игрока заинтересован бразильский «Фламенго», однако «Зенит» не готов продавать своего игрока менее чем за 20 млн евро.
«Зенит» уже нашел потенциальную замену Венделу в Бразилии. Российский клуб предложил «Сан-Паулу» 10 млн евро за полузащитника Родриго Нестора, но будет готов приступить к оформлению трансфера только после продажи Вендела.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.