Вендел сегодня встретится с «Зенитом», чтобы обсудить свое будущее

По информации источника, соглашение между сторонами может быть достигнуто до выходных. Это позволит другим клубам начать переговоры по трансферу 25-летнего бразильского полузащитника.

Ранее сообщалось о желании Вендела покинуть российский клуб. В трансфере игрока заинтересован бразильский «Фламенго», однако «Зенит» не готов продавать своего игрока менее чем за 20 млн евро.

«Зенит» уже нашел потенциальную замену Венделу в Бразилии. Российский клуб предложил «Сан-Паулу» 10 млн евро за полузащитника Родриго Нестора, но будет готов приступить к оформлению трансфера только после продажи Вендела.