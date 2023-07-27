Защитник «Динамо» перейдет во французский «Лион»
«Лион» договорился с московским «Динамо» о трансфере защитника Сабы Сазонова. Об этом сообщает издание L'Equipe.
«Лион» договорился с московским «Динамо» о трансфере защитника Сабы Сазонова. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего футболиста сборной Грузии за три миллиона евро. С игроком согласован контракт сроком на пять лет, при этом ближайший сезон-2023/24 он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».
Для завершения сделки «Лиону» необходимо получить одобрение от DNCG — организации, отвечающей за мониторинг финансов французских клубов. Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.
Сазонов является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник перешел в московское «Динамо», за которое провел 39 матчей и забил один мяч. Футболист имел право выступать за сборную России, но осенью 2022 года принял решение играть за сборную Грузии.