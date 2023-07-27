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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Динамо» перейдет во французский «Лион»

«Лион» договорился с московским «Динамо» о трансфере защитника Сабы Сазонова. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего футболиста сборной Грузии за три миллиона евро. С игроком согласован контракт сроком на пять лет, при этом ближайший сезон-2023/24 он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

Для завершения сделки «Лиону» необходимо получить одобрение от DNCG — организации, отвечающей за мониторинг финансов французских клубов. Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.

Сазонов является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник перешел в московское «Динамо», за которое провел 39 матчей и забил один мяч. Футболист имел право выступать за сборную России, но осенью 2022 года принял решение играть за сборную Грузии.

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