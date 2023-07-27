Защитник «Динамо» перейдет во французский «Лион»

По информации источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего футболиста сборной Грузии за три миллиона евро. С игроком согласован контракт сроком на пять лет, при этом ближайший сезон-2023/24 он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

Для завершения сделки «Лиону» необходимо получить одобрение от DNCG — организации, отвечающей за мониторинг финансов французских клубов. Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.