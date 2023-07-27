Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб

«Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».