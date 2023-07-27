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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник Вендел будет тренироваться с сине-бело-голубыми, пока не найдет себе новый клуб.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вендел прилетел в Санкт-Петербург 25 июля. Бразилец пропустил всю предсезонную подготовку и несколько матчей команды в новом сезоне.

«Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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