Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник Вендел будет тренироваться с сине-бело-голубыми, пока не найдет себе новый клуб.
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник Вендел будет тренироваться с сине-бело-голубыми, пока не найдет себе новый клуб.
Вендел прилетел в Санкт-Петербург 25 июля. Бразилец пропустил всю предсезонную подготовку и несколько матчей команды в новом сезоне.
«Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.