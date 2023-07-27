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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Тикнизяна и Иву освободили от обязательной службы в армии Армении

Подобное решение было принято Правительством Армении 27 июля.

Локомотив
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и полузащитника «Рубина» Угочукву Иву освободили от службы в армии Армении.

Правительство Армении освободило от обязательной службы четверых игроков сборных Армении по футболу и футзалу, в число которых вошли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву.

Тикнизян, который прошел через все молодежные сборные России, выбрал Армению и дебютировал за сборную этой страны в марте 2023 года.

Иву родился в Нигерии и вызывался в сборную этой страны в возрасте до 20 лет, но всю профессиональную карьеру до перехода в «Рубин» провел в Армении, выступая за «Лори», «Пюник» и «Урарту». Прожив в стране пять лет, Иву получил гражданство Армении. За сборную он, как и Тикнизян, дебютировал в марте 2023 года.

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