Тикнизяна и Иву освободили от обязательной службы в армии Армении
Подобное решение было принято Правительством Армении 27 июля.
Подобное решение было принято Правительством Армении 27 июля.
Полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и полузащитника «Рубина» Угочукву Иву освободили от службы в армии Армении.
Правительство Армении освободило от обязательной службы четверых игроков сборных Армении по футболу и футзалу, в число которых вошли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву.
Тикнизян, который прошел через все молодежные сборные России, выбрал Армению и дебютировал за сборную этой страны в марте 2023 года.
Иву родился в Нигерии и вызывался в сборную этой страны в возрасте до 20 лет, но всю профессиональную карьеру до перехода в «Рубин» провел в Армении, выступая за «Лори», «Пюник» и «Урарту». Прожив в стране пять лет, Иву получил гражданство Армении. За сборную он, как и Тикнизян, дебютировал в марте 2023 года.