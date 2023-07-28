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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Тоттенхэма» отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает ESPN Fútbol Colombia.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2023

По информации источника, 27-летний колумбиец решил отклонить предложение российского клуба, так как появилась европейская команда, которая начала переговоры с «Тоттенхэмом». Агенты игрока подтвердили, что Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласился продать футболиста в «Спартак» за 12 млн евро.

Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 млн евро.

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