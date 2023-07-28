Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Дерри Сити
КуПС
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Лех
Жальгирис К
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Аустрия
Борац Б-Л
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Дукаджини
Риека
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Целе
Витория Гимарайнш
34
Футбол. Еврокубки
27.07
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Бешикташ
Тирана
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Осиек
Залаэгерсег
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
27.07
КА Акюрейри
Дандолк
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Б-36
Хаверфордуэст
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Гент
Жилина
51
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за полузащитника Нестора

Переговоры между «Зенитом» и «Сан-Паулу» по поводу перехода полузащитника Родриго Нестора зашли в тупик. Об этом сообщает портал Goal.

Зенит
Наверх
Источник: AFP 2023

По информации источника, «Сан-Паулу» не хочет расставаться с Нестором в текущее трансферное окно и требует от российского клуба выплатить сумму отступных, которая составляет не менее 40 млн евро. Ранее «Зенит» предложил за 22-летнего хавбека 10 млн евро. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость бразильца составляет 7 млн евро.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за первую команду с 2019 года. Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе юношеской сборной Бразилии до 17 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Врач Шветский объяснил версию со «стаканом дедушки» в деле Валиевой
Украинская саблистка Харлан: мы никогда не пожмем руки россиянам
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь