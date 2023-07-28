«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за полузащитника Нестора

По информации источника, «Сан-Паулу» не хочет расставаться с Нестором в текущее трансферное окно и требует от российского клуба выплатить сумму отступных, которая составляет не менее 40 млн евро. Ранее «Зенит» предложил за 22-летнего хавбека 10 млн евро. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость бразильца составляет 7 млн евро.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает за первую команду с 2019 года. Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе юношеской сборной Бразилии до 17 лет.