Коваленко объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему выбрал переход в санкт-петербургский клуб, а не в московский «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему выбрал переход в санкт-петербургский клуб, а не в московский «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Со мной обсуждались варианты с “Зенитом” и “Локомотивом”. Мы знали, что уйдет Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», — сказал Коваленко.
Коваленко официально стал игроком «Зенита» 30 июня. С 19-летним футболистом был заключен пятилетний контракт, рассчитанный до 2028 года.
Полузащитник ранее принадлежал «Сочи», но не сыграл за команду ни одного матча. В прошлом сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, сыграв за клуб 30 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
В сентябре 2022 года Коваленко дебютировал в сборной России в товарищеском матче против сборной Киргизии (2:1). При этом полузащитник с армянскими корнями сохраняет право играть за национальную сборную Армении.