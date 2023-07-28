Губернатор Голубев: «Ростов» зарегистрирует новичков до следующего матча РПЛ
По словам губернатора, вопрос с запретом ФИФА регистрировать новых футболистов будет решен ближайшее время.
По словам губернатора, вопрос с запретом ФИФА регистрировать новых футболистов будет решен ближайшее время.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил ТАСС, что клуб сумеет решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча в Российской премьер-лиге.
«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас — деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно. Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся», — сказал Голубев.
ФИФА запретила клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.
В нынешнее межсезонье «Ростов» заключил контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а также хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби.
29 июля «Ростов» в матче второго тура РПЛ примет действующего чемпиона страны петербургский «Зенит». В первом туре национального первенства «Ростов» дома победил воронежский «Факел» со счетм 2:1.