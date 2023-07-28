Губернатор Голубев: «Ростов» зарегистрирует новичков до следующего матча РПЛ

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас — деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно. Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся», — сказал Голубев.