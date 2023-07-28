Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
23.07
Ростов
Факел
21
23.07
Сочи
Балтика
20
23.07
Спартак
Оренбург
32
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Губернатор Голубев: «Ростов» зарегистрирует новичков до следующего матча РПЛ

По словам губернатора, вопрос с запретом ФИФА регистрировать новых футболистов будет решен ближайшее время.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил ТАСС, что клуб сумеет решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча в Российской премьер-лиге.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас  — деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно. Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся», — сказал Голубев.

ФИФА запретила клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

В нынешнее межсезонье «Ростов» заключил контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а также хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби.

29 июля «Ростов» в матче второго тура РПЛ примет действующего чемпиона страны петербургский «Зенит». В первом туре национального первенства «Ростов» дома победил воронежский «Факел» со счетм 2:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Губернатор Голубев: «Ростов» зарегистрирует новичков до следующего...
Бекхэм рассказал, как идея о переходе Месси пришла к нему за бокалом вина
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь