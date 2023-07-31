ЦСКА оставил записку в раздевалке после скандального матча c «Ахматом»
ЦСКА убрал за собой раздевалку после выездного матча второго тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).
ЦСКА убрал за собой раздевалку после выездного матча второго тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).
В клубном телеграм-канале была опубликована фотография, на которой запечатлена оставленная в гостевой раздевалке записка: «Соблюдаем собственный протокол, до встречи в Москве».
Напомним, матч между «Ахматом» и ЦСКА закончился судейским скандалом. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти. В одном из эпизодов судья удалил защитника ЦСКА Милана Гаича за фол последней надежды и назначил пенальти, который отразил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. После этого случился видеопросмотр эпизода с участием Гаича и «Ахмату» дали возможность перебить пенальти, который был реализован Мохамедом Конате.
Несмотря на скандал, ЦСКА сумел набрать свои первые очки в сезоне. После двух туров у армейцев три набранных очка, у «Ахмата» — ни одного.