ЦСКА оставил записку в раздевалке после скандального матча c «Ахматом»

В клубном телеграм-канале была опубликована фотография, на которой запечатлена оставленная в гостевой раздевалке записка: «Соблюдаем собственный протокол, до встречи в Москве».

Напомним, матч между «Ахматом» и ЦСКА закончился судейским скандалом. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти. В одном из эпизодов судья удалил защитника ЦСКА Милана Гаича за фол последней надежды и назначил пенальти, который отразил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. После этого случился видеопросмотр эпизода с участием Гаича и «Ахмату» дали возможность перебить пенальти, который был реализован Мохамедом Конате.