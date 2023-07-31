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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА оставил записку в раздевалке после скандального матча c «Ахматом»

ЦСКА убрал за собой раздевалку после выездного матча второго тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).

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Источник: Официальное сообщество ПФК ЦСКА в VK

В клубном телеграм-канале была опубликована фотография, на которой запечатлена оставленная в гостевой раздевалке записка: «Соблюдаем собственный протокол, до встречи в Москве».

Напомним, матч между «Ахматом» и ЦСКА закончился судейским скандалом. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти. В одном из эпизодов судья удалил защитника ЦСКА Милана Гаича за фол последней надежды и назначил пенальти, который отразил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. После этого случился видеопросмотр эпизода с участием Гаича и «Ахмату» дали возможность перебить пенальти, который был реализован Мохамедом Конате.

Несмотря на скандал, ЦСКА сумел набрать свои первые очки в сезоне. После двух туров у армейцев три набранных очка, у «Ахмата» ни одного.

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2:3
Первый тайм: 2:2
ЦСКА
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