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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Зенита» рассказал о проблемах в Европе из-за российского паспорта

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что столкнулся в Европе с проблемами из-за российского паспорта. Об этом сообщает Sport24.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Этим летом был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался. Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.

Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего 1 час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс. Багаж загрузить не успели. Только на следующий день его довезли», — сказал Караваев.

Караваев выступает «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел за питерцев два матча и сумел отметиться результативной передачей.

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