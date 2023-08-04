Футболист «Зенита» рассказал о проблемах в Европе из-за российского паспорта

«Этим летом был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался. Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.



Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего 1 час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс. Багаж загрузить не успели. Только на следующий день его довезли», — сказал Караваев.