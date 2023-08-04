Служба безопасности Украины предъявила обвинения Евгению Гинеру

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Евгению Гинеру. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается в публикации, Гинер «входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России» и обеспечивает российскую армию патронами.

Как указывает СБУ, Гинер является владельцем АО «КБАЛ им. Кошкина», и после начала специальной военной операции на Украине он дал указание менеджменту «обеспечить бесперебойную поставку патронов» для армии РФ.

Заявляется также об активах Гинера на Украине, которыми он владеет через аффилированные коммерческие структуры в энергетике, металлургии, гостинично-торговом бизнесе. В данный момент Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации этих активов.

По украинскому законодательству Гинеру может грозить пожизненный срок по статье «Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».