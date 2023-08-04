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14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Служба безопасности Украины предъявила обвинения Евгению Гинеру

Президент ЦСКА и вице-президент РФС Евгений Гинер также может лишиться всех принадлежащих ему в Украине активов.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Евгению Гинеру. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается в публикации, Гинер «входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России» и обеспечивает российскую армию патронами.

Как указывает СБУ, Гинер является владельцем АО «КБАЛ им. Кошкина», и после начала специальной военной операции на Украине он дал указание менеджменту «обеспечить бесперебойную поставку патронов» для армии РФ.

Заявляется также об активах Гинера на Украине, которыми он владеет через аффилированные коммерческие структуры в энергетике, металлургии, гостинично-торговом бизнесе. В данный момент Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации этих активов.

По украинскому законодательству Гинеру может грозить пожизненный срок по статье «Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Евгений Гинер является президентом футбольного клуба ЦСКА с февраля 2001 года. В феврале 2021 года Гинер был избран одним из вице-президентов РФС.

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