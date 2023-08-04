«Спартак» покупает бывшего защитника «Рубина» за 16 млн евро
Защитник «Селтика» Карл Старфельт близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Гэвин Рид.
Защитник «Селтика» Карл Старфельт близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Гэвин Рид.
По информации источника, 28-летний швед обойдется «красно-белым» в 16,3 млн евро. Он станет вторым самым дорогостоящим трансфером в истории клуба после перехода Гуса Тиля в 2019 году из «АЗ Алкмара» за 18 млн евро. Уже сегодня Старфельт должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра.
Стартфельт уже имеет опыт выступлений в России — с 2019 по 2021 год футболист выступал за казанский «Рубин». На его счету 42 матча, в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
«Селтик» приобрел Старфельта у «Рубина» летом 2021 года за 5 млн евро. За шотландский клуб швед провел 86 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Вместе с «Селтиком» Стартфельт дважды выигрывал чемпионат Шотландии.