«Спартак» покупает бывшего защитника «Рубина» за 16 млн евро

По информации источника, 28-летний швед обойдется «красно-белым» в 16,3 млн евро. Он станет вторым самым дорогостоящим трансфером в истории клуба после перехода Гуса Тиля в 2019 году из «АЗ Алкмара» за 18 млн евро. Уже сегодня Старфельт должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра.

Стартфельт уже имеет опыт выступлений в России — с 2019 по 2021 год футболист выступал за казанский «Рубин». На его счету 42 матча, в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.