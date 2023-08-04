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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» арендовал защитника «Химок»

Футболист «Химок» Артур Черный проведет сезон в системе «Зенита».

Зенит
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об аренде Артура Черного объявила пресс‑служба «Зенита».

Петербургский клуб договорился с «Химками» об аренде 22‑летнего защитника до конца сезона-2023/24.

Основная позиция Артура Черного — центральный защитник, но футболист может также сыграть на правом фланге защиты и в опорной зоне.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Черный провел за «Химки» 11 матчей.

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«Зенит» арендовал защитника «Химок»
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