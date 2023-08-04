«Зенит» арендовал защитника «Химок»
Футболист «Химок» Артур Черный проведет сезон в системе «Зенита».
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Футболист «Химок» Артур Черный проведет сезон в системе «Зенита».
Об аренде Артура Черного объявила пресс‑служба «Зенита».
Петербургский клуб договорился с «Химками» об аренде 22‑летнего защитника до конца сезона-2023/24.
Основная позиция Артура Черного — центральный защитник, но футболист может также сыграть на правом фланге защиты и в опорной зоне.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Черный провел за «Химки» 11 матчей.