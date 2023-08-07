В «Динамо» заявили, что ожидают первый транш за продажу Шиманьски в «Фенербахче»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что проблем быть не должно — за переход хорватского игрока Николы Моро в «Болонью» клуб средства уже получил.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что проблем быть не должно — за переход хорватского игрока Николы Моро в «Болонью» клуб средства уже получил.
Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб в скором времени ожидает получения первого транша за продажу польского полузащитника Себастьяна Шиманьски в «Фенербахче».
«Первый транш за трансфер Шиманьски должен прийти на днях. Мы выставили счет и ожидаем, что деньги поступят на этой неделе. Никаких проблем быть не должно, у нас все прописано в контракте. За Николу Моро от “Болоньи” мы уже получили деньги, поэтому не видим проблем и в ситуации с Шиманьски», — приводит ТАСС слова Пивоварова.
Шиманьски перешел в «Динамо» в 2019 году из варшавской «Легии». В составе московской команды поляк провел 86 матчей в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
Сезон-2022/23 Шиманьски провел в аренде в «Фейенорде», вместе с которым стал чемпионом Нидерландов.