В «Динамо» заявили, что ожидают первый транш за продажу Шиманьски в «Фенербахче»

«Первый транш за трансфер Шиманьски должен прийти на днях. Мы выставили счет и ожидаем, что деньги поступят на этой неделе. Никаких проблем быть не должно, у нас все прописано в контракте. За Николу Моро от “Болоньи” мы уже получили деньги, поэтому не видим проблем и в ситуации с Шиманьски», — приводит ТАСС слова Пивоварова.