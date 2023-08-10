Олег Шатов приостановил карьеру и начал обучение на тренера
33-летний полузащитник «Урала» Олег Шатов решил приостановить карьеру.
33-летний полузащитник «Урала» Олег Шатов решил приостановить карьеру.
Об этом рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.
«Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него все получилось», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
Накануне Шатов был отзаявлен из состава «Урала» на сезон. Контракт полузащитника рассчитан до конца текущего сезона.
Из-за полученной травмы футболист не выходил на поле с ноября 2022 года.
В течение карьеры Шатов также защищал цвета «Анжи», «Краснодара», «Рубина» и «Зенита», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и победителем национального Кубка.
В сборной России Олег Шатов дебютировал в феврале 2013 года, за национальную команду он провел 28 матчей и забил два мяча.