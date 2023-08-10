ЦСКА простился с вратарем Вениамином Мандрыкиным

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования. Очень жаль, что Веня так рано ушел из жизни. Он был большим спортсменом и очень добрым человеком. В 17 лет, только начинающего карьеру, я взял его в “Аланию”, в которой он стал основным вратарем и завоевал чемпионское звание. Потом были ЦСКА, юношеская, молодежная и основная сборная России. В 2005 году мы прилетели в Осетию с Кубком УЕФА, и я видел, как болельщики его приветствовали. Он действительно заслужил это, его все любили.



Очень жаль, что эта нелепая авария в 2010 году на 13 лет приковала его к постели. Знаете, когда он решил покинуть ЦСКА, мы его отговаривали — “оставайся”. Но тогда в команде было три великолепных вратаря — Игорь Акинфеев, Володя Габулов и Веня. Акинфеев стал основным, Веня очень хотел играть, а потому решился на переход. Он был амбициозным парнем. Наверное, если бы он остался в ЦСКА, то сейчас был жив. Надеюсь, еще многие поколения болельщиков будут помнить Мандрыкина — отличного футболиста и человека. От великого до ужасного — даже не полсантиметра, а миллиметр», — сказал Газзаев во время траурной церемонии.