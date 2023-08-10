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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА простился с вратарем Вениамином Мандрыкиным

Церемония прощания с бывшим вратарем ЦСКА и сборной России Вениамином Мандрыкиным состоялась сегодня на стадионе «ВТБ-Арена». Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

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Проститься с Мандрыкиным пришли игроки ЦСКА, нынешний главный тренер команды Владимир Федотов и бывший главный тренер Валерий Газзаев, гендиректор клуба Роман Бабаев и многие другие. Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Химках.

Мандрыкин скончался утром 5 августа от обширного инфаркта. В 2010 году его карьеру прервало страшное ДТП, из-за которого он остался прикован к постели. Ему был 41 год. У Мандрыкина осталось два сына — 16-летний Даниил и 20-летний Давид.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования. Очень жаль, что Веня так рано ушел из жизни. Он был большим спортсменом и очень добрым человеком. В 17 лет, только начинающего карьеру, я взял его в “Аланию”, в которой он стал основным вратарем и завоевал чемпионское звание. Потом были ЦСКА, юношеская, молодежная и основная сборная России. В 2005 году мы прилетели в Осетию с Кубком УЕФА, и я видел, как болельщики его приветствовали. Он действительно заслужил это, его все любили.

Очень жаль, что эта нелепая авария в 2010 году на 13 лет приковала его к постели. Знаете, когда он решил покинуть ЦСКА, мы его отговаривали — “оставайся”. Но тогда в команде было три великолепных вратаря — Игорь Акинфеев, Володя Габулов и Веня. Акинфеев стал основным, Веня очень хотел играть, а потому решился на переход. Он был амбициозным парнем. Наверное, если бы он остался в ЦСКА, то сейчас был жив. Надеюсь, еще многие поколения болельщиков будут помнить Мандрыкина — отличного футболиста и человека. От великого до ужасного — даже не полсантиметра, а миллиметр», — сказал Газзаев во время траурной церемонии.

Основную часть карьеры Мандрыкин провел в ЦСКА, за который выступал с 2001 по 2007 год. С «армейцами» он трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и побеждал в Кубке УЕФА. Всего за армейский клуб он провел 92 матча, пропустил 92 мяча и 39 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В 2003 году Мандрыкин провел два матча за сборную России, пропустив один мяч. После этого он получил травму и был вытеснен из состава ЦСКА — его место в воротах надолго оставил за собой 17-летний Игорь Акинфеев.

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