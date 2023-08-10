Андрей Мостовой не поможет «Зениту» в матче со «Спартаком»

Повреждение, полученное Андреем Мостовым в проигранном матче с «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ, оказалось серьезным. По итогам обследования у 25-летнего игрока диагностировано повреждение мышц бедра — срок восстановления около четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.