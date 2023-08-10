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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Мостовой не поможет «Зениту» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» пропустит около месяца из-за травмы бедра.

Зенит
Факел
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Источник: РИА "Новости"

Повреждение, полученное Андреем Мостовым в проигранном матче с «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ, оказалось серьезным. По итогам обследования у 25-летнего игрока диагностировано повреждение мышц бедра — срок восстановления около четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа в рамках 5-го тура Премьер-лиги. Ближайший матч питерцы проведут 13 августа против «Факела».

Выступающий на позиции левого вингера Мостовой принимал участие во всех трех матчах «Зенита» в новом сезоне, причем дважды выходил в стартовом составе.

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Зенит
2:3
Первый тайм: 1:2
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 Андрей Мостовой не поможет «Зениту» в матче со «Спартаком»
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