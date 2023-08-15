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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Клаудиньо сообщил, что ведет консультации по будущему игрока в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном уходе футболиста из петербургского клуба. Об этом сообщает Metaratings.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Уход Клаудиньо из “Зенита”? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — сказал Гарсия.

Гарсия также представляет интересы нападающего Малкома, который в минувшем месяце покинул «Зенит» и перешел в «Аль-Хиляль» за рекордные для чемпионата России 60 млн евро.

«Зенит» купил Клаудиньо в 2021 году за 15 млн евро. За два года в России бразилец выиграл с «Зенитом» три трофея — два чемпионата России (2022, 2023) и один Суперкубок (2022). В нынешнем сезоне Клаудиньо провел семь матчей за «Зенит» и отметился одним забитым мячом.

Этим летом к Клаудиньо серьезный интерес проявлял «Фламенго», но бразильский клуб отказался платить требуемые «Зенитом» 25 млн евро.

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