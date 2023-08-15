Агент Клаудиньо сообщил, что ведет консультации по будущему игрока в «Зените»

«Уход Клаудиньо из “Зенита”? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — сказал Гарсия.

Гарсия также представляет интересы нападающего Малкома, который в минувшем месяце покинул «Зенит» и перешел в «Аль-Хиляль» за рекордные для чемпионата России 60 млн евро.

«Зенит» купил Клаудиньо в 2021 году за 15 млн евро. За два года в России бразилец выиграл с «Зенитом» три трофея — два чемпионата России (2022, 2023) и один Суперкубок (2022). В нынешнем сезоне Клаудиньо провел семь матчей за «Зенит» и отметился одним забитым мячом.