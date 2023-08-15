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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» не получал предложений по Изидору

Руководство футбольного клуба «Локомотив» не получало официальных предложений по трансферу нападающего Вильсона Изидора, сообщили в пресс-службе железнодорожников.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание L'Equipe сообщило о том, что «Марсель» согласовал условия контракта с Изидором. Клуб планирует получить за 22-летнего форварда от € 6 до € 7 млн. Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.

«В последнее время участились слухи в различных СМИ и Telegram-каналах о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в один из зарубежных клубов. В частности, французский “Марсель”. В данный момент футбольный клуб “Локомотив” не получал предложений по трансферу или аренде игрока. Изидор остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу МИР Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом “Краснодар”. Напомним, что встреча состоится в Краснодаре в субботу, 19-го августа. Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — приводит слова пресс-службы московского клуба «Чемпионат».

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