«Локомотив» не получал предложений по Изидору

Ранее издание L'Equipe сообщило о том , что «Марсель» согласовал условия контракта с Изидором. Клуб планирует получить за 22-летнего форварда от € 6 до € 7 млн. Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.

«В последнее время участились слухи в различных СМИ и Telegram-каналах о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в один из зарубежных клубов. В частности, французский “Марсель”. В данный момент футбольный клуб “Локомотив” не получал предложений по трансферу или аренде игрока. Изидор остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу МИР Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом “Краснодар”. Напомним, что встреча состоится в Краснодаре в субботу, 19-го августа. Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — приводит слова пресс-службы московского клуба «Чемпионат».