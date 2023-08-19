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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Ждем голевую феерию в московском дерби.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Победа над «Балтикой» стала для «Динамо» третьей подряд, но главное, что бело-голубые наконец провели первый матч на ноль. Для главного тренера Лички это не самоцель, он уверяет, что не будет играть в оборонительный футбол. Но все же для спокойствия команды, особенно защитников и вратаря, это важный момент. Тем более что оборона по-прежнему ошибается (в том числе на своей половине поля), даже с соперниками уровня «Балтики». И если бы не Шунин, то динамовцы могли пропустить два мяча еще в первом тайме.

Зато в атаке Личка творит по максимуму. Захарян уезжает в Испанию? Его позицию занял Грулев. Смолова на позиции плеймейкера меняет Макаров (и после этого забивает). Нгамале формально выходит на левом фланге, но полезно действует и в центре, и на правом краю. Такое нападение позволяет «Динамо» забивать в каждом матче — на радость тренеру и своим болельщикам.

ЦСКА провел два непростых матча без Акинфеева. Красно-синие проиграли в Кубке России «Факелу», а в РПЛ едва не упустили победу над «Сочи». Команда Федотова позволила сопернику, игравшему в меньшинстве, сравнять счет, а победный гол Заболотный забил на 88-й минуте. ЦСКА по-прежнему играет с большими кадровыми потерями, но стабильно набирает очки.

Причем запас игроков тает на глазах. Зайнутдинов улетел в Турцию, Гайич получил повреждение, вышедший на его позиции Глебов тоже травмировался. На скамейке запасных с «Сочи» из взрослых футболистов были только Кучаев и Гайч. Так что можно отметить системную работу Федотова, которая даже в таких условиях приносит результат. И армейскую молодежь, у которой появился шанс проявить себя. Так, красивый гол «Сочи» забил 17-летний Рядно.

На что ставить

«Динамо» — ЦСКА

Динамовский футбол — это в первую очередь атака и голы. Такова философия тренера Лички. У него умещаются на поле все три центрфорварда, а крайние защитники бегут отбирать мяч к чужой штрафной. При этом выход из обороны через короткий пас пока не доведен до автоматизма, поэтому рискован. Вкратце, «Динамо» и само играет, и другим дает. ЦСКА в чемпионате пропускает в каждом матче, все-таки линия обороны у армейцев пока неоптимальная. Зато нападение обычно компенсирует эти огрехи. Поэтому логично здесь ждать много голов. Даже если Акинфеев вернется в ворота ЦСКА.

БК Olimpbet предлагает коэффициент 1,8 на ставку «обе забьют и тотал больше 2,5». Интересно выглядит и вариант «тотал 2-го тайма больше 1,5» за 1,87. Во втором тайме кто-то из игроков устает, свежие футболисты после замен этим пользуются, и моментов обычно возникает больше.

Андрей Санталов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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