«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера

Соглашение с 49-летним специалистом заключено на три года. В тренерский штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.

Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. Тогда он возглавлял белгородский «Салют», а первым клубом в его тренерской карьере после работы с дублем московского «Спартака» стала «Томь» в 2008 году. Последние 12 лет он провел в штабе Станислава Черчесова в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева. В прошлом сезоне под его руководством грозненский клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв в чемпионате России пятое место. Этот сезон «Ахмат» начал неудачно, проиграв пять из шести матчей.