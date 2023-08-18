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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера

Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ахмат"

Соглашение с 49-летним специалистом заключено на три года. В тренерский штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.

Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. Тогда он возглавлял белгородский «Салют», а первым клубом в его тренерской карьере после работы с дублем московского «Спартака» стала «Томь» в 2008 году. Последние 12 лет он провел в штабе Станислава Черчесова в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева. В прошлом сезоне под его руководством грозненский клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв в чемпионате России пятое место. Этот сезон «Ахмат» начал неудачно, проиграв пять из шести матчей.

Первый матч с новым тренерским штабом «Ахмат» проведет в воскресенье, 20 августа. Грозненцы у себя дома сыграют с «Оренбургом».

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