«Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера
Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.
Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.
Соглашение с 49-летним специалистом заключено на три года. В тренерский штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.
Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. Тогда он возглавлял белгородский «Салют», а первым клубом в его тренерской карьере после работы с дублем московского «Спартака» стала «Томь» в 2008 году. Последние 12 лет он провел в штабе Станислава Черчесова в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».
15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева. В прошлом сезоне под его руководством грозненский клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв в чемпионате России пятое место. Этот сезон «Ахмат» начал неудачно, проиграв пять из шести матчей.
Первый матч с новым тренерским штабом «Ахмат» проведет в воскресенье, 20 августа. Грозненцы у себя дома сыграют с «Оренбургом».