ЦСКА подшутил над роликом «Спартака» с презентацией формы

В связи с этим ЦСКА выпустил новый ролик, в котором подшучивает над «Спартаком».

После четырех туров нового сезона Российской Премьер-лиги ЦСКА и «Спартак» набрали по 9 очков и находятся на третьем и четвертом месте в турнирной таблице.