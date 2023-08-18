ЦСКА подшутил над роликом «Спартака» с презентацией формы
В видео «Спартака» болельщика красно-белых играет тот же актер, который в новогоднем ролике, выпущенном ЦСКА, был активным фанатом армейцев.
ЦСКА
Спартак
17 августа «Спартак» представил комплект формы в красно-черных цветах, посвященный победам над «Аяксом».
В связи с этим ЦСКА выпустил новый ролик, в котором подшучивает над «Спартаком».
После четырех туров нового сезона Российской Премьер-лиги ЦСКА и «Спартак» набрали по 9 очков и находятся на третьем и четвертом месте в турнирной таблице.