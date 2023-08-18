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18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА подшутил над роликом «Спартака» с презентацией формы

В видео «Спартака» болельщика красно-белых играет тот же актер, который в новогоднем ролике, выпущенном ЦСКА, был активным фанатом армейцев.

ЦСКА
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17 августа «Спартак» представил комплект формы в красно-черных цветах, посвященный победам над «Аяксом».

В связи с этим ЦСКА выпустил новый ролик, в котором подшучивает над «Спартаком».

После четырех туров нового сезона Российской Премьер-лиги ЦСКА и «Спартак» набрали по 9 очков и находятся на третьем и четвертом месте в турнирной таблице.

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 ЦСКА подшутил над роликом «Спартака» с презентацией формы
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