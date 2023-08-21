Вратарь «Динамо» назвал своего сына в честь Льва Яшина

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все‑таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за “Динамо” всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент — сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось, — сказал Шунин.