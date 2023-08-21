Вратарь «Динамо» назвал своего сына в честь Льва Яшина
Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что назвал своего сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Об этом сообщает телеграм-канал московского клуба.
Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что назвал своего сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Об этом сообщает телеграм-канал московского клуба.
Пополнение в семье Шунина случилось 15 августа. Вратарь и его супруга Екатерина уже воспитывают сына Артемия и дочь Софию.
«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все‑таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за “Динамо” всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент — сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось, — сказал Шунин.
Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Всю свою карьеру он провел в московском «Динамо», с которым стал пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка страны. Кроме того, Яшин является единственным вратарем в истории, удостоившимся «Золотого мяча».
Шунин является воспитанником «Динамо», за которое он выступает с 2007 года. Этот сезон для 36-летнего вратаря стал 17-м по счету в составе «бело‑голубых». Он является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей в чемпионатах России (329).