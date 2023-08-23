Пушилин: Донецкий «Шахтер» должен играть в Российской премьер-лиге

Также Пушилин заявил, что перед клубом будет поставлена задача выхода в РПЛ.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, и работа уже ведётся в активной фазе, клуб “Шахтёр” и ставить перед ним задачу-минимум — выйти в премьер-лигу российского футбола», — заявил Денис Пушилин,