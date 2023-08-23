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19:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Пушилин: Донецкий «Шахтер» должен играть в Российской премьер-лиге

Врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Мариуполе заявил о планах возрождения «Шахтера». Об этом сообщает РИА Новости.

Шахтер
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Источник: РИА "Новости"

Также Пушилин заявил, что перед клубом будет поставлена задача выхода в РПЛ.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, и работа уже ведётся в активной фазе, клуб “Шахтёр” и ставить перед ним задачу-минимум — выйти в премьер-лигу российского футбола», — заявил Денис Пушилин,

Ранее Пушилин заявлял о планах возрождения «Шахтера» в 2023 году.

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Пушилин: Донецкий «Шахтер» должен играть в Российской премьер-лиге
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