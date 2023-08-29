Бразилец Келлвен прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — сказал Келвен.