Бразилец Келлвен прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келлвен подтвердил свой предстоящий переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает Ge Globo.
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келлвен подтвердил свой предстоящий переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает Ge Globo.
«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — сказал Келвен.
22-летний бразилец должен прибыть в Москву для завершения трансфера в среду, 30 августа. Армейцы заплатят за трансфер Келлвена 4,5 млн евро, а также перечислят бразильскому клубу 20 процентов с последующей его перепродажи.
Келлвен начал профессиональную карьеру в «Атлетико Паранаэнсе» в 2019 году. За четыре года 22-летний бразилец провел за клуб 164 матча, в которых забил семь мячей и сделал 22 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро.