Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Рубин
Урал
Футбол. Кубок России
17:15
Факел
Оренбург
Футбол. Кубок России
19:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Динамо
Футбол. Зарубежный
28.08
Райо Вальекано
Атлетико
07
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Панатинаикос
Брага
Футбол. Зарубежный
28.08
Кальяри
Интер
02
Футбол. Зарубежный
28.08
Хетафе
Алавес
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Сочи
Локомотив
01
27.08
Крылья Советов
Балтика
21
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
26.08
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилец Келлвен прокомментировал предстоящий переход в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келлвен подтвердил свой предстоящий переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает Ge Globo.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — сказал Келвен.

22-летний бразилец должен прибыть в Москву для завершения трансфера в среду, 30 августа. Армейцы заплатят за трансфер Келлвена 4,5 млн евро, а также перечислят бразильскому клубу 20 процентов с последующей его перепродажи.

Келлвен начал профессиональную карьеру в «Атлетико Паранаэнсе» в 2019 году. За четыре года 22-летний бразилец провел за клуб 164 матча, в которых забил семь мячей и сделал 22 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скончался пятикратный чемпион мира по самбо
ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь