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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Динамо» Сазонов переходит в «Торино»

«Торино» договорился с московским «Динамо» о трансфере защитника Сабы Сазонова. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего грузина за три миллиона евро. В среду, 30 августа, Сазонов прибудет в Турин, где пройдет медосмотр для своей новой команды. В данный момент «Торино» и «Динамо» работают над документами по оформлению перехода игрока.

Ранее сообщалось, что после игры на чемпионате Европы среди игроков до 21 года Сазоновым заинтересовался ряд итальянских клубов, среди которых помимо «Торино» назывались «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».

Сазонов является воспитанником «Зенита». В 2021 году защитник перешел в московское «Динамо», за которое провел 44 матча и забил один мяч. Футболист имел право выступать за сборную России, но осенью 2022 года принял решение играть за сборную Грузии.

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Защитник «Динамо» Сазонов переходит в «Торино»
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