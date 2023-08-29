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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лион» предложил за российского игрока «Краснодара» 5 млн евро

Российский полузащитник Александр Черников попал в сферу интересов семикратного чемпиона Франции.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным источника «Чемпионата», краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжаются.

23-летний Александр Черников играет на позиции опорного полузащитника и является воспитанником «Краснодара». За основной состав «быков» футболист дебютировал в 2019 году.

Черников провел за «Краснодар» 49 матчей в РПЛ, забил 3 мяча, сделал две результативные передачи.

Недавно Черников вошел в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Ранее футболист не вызывался в сборную России.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

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