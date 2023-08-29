«Лион» предложил за российского игрока «Краснодара» 5 млн евро

Согласно данным источника «Чемпионата», краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжаются.

23-летний Александр Черников играет на позиции опорного полузащитника и является воспитанником «Краснодара». За основной состав «быков» футболист дебютировал в 2019 году.

Черников провел за «Краснодар» 49 матчей в РПЛ, забил 3 мяча, сделал две результативные передачи.

Недавно Черников вошел в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Ранее футболист не вызывался в сборную России.