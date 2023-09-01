Семак рассказал о настроении Фернандеса перед матчем с ЦСКА

«Общался ли я с Марио Фернандесом персонально по поводу игры с ЦСКА? Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.