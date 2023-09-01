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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак рассказал о настроении Фернандеса перед матчем с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о настроении защитника команды Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура РПЛ с ЦСКА, бывшим клубом футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Семак отметил, что игрок покажет свой максимум, несмотря на волнение.

«Общался ли я с Марио Фернандесом персонально по поводу игры с ЦСКА? Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч с ЦСКА в 7-м туре станет первым против армейцев для Фернандеса с момента его перехода в «Зенит». Встреча пройдет 3 сентября на «ВЭБ Арене».

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