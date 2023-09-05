Семак оценил результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ

«Первый этап чемпионата оцениваем как нормальные, даже как хорошие результаты. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, результат, который показала команда, на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже. В плане качества игры за небольшими исключениями более чем устраивает.



В плане количества набранных очков: могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд. Но, опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, это нормальные результаты», — приводит слова Семака «Чемпионат».