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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак оценил результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подвел итоги первой части сезона-2023/24 в РПЛ для своей команды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» занимает вторую строчку в чемпионате России уступая «Краснодару» три очка после семи игр.

«Первый этап чемпионата оцениваем как нормальные, даже как хорошие результаты. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, результат, который показала команда, на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже. В плане качества игры за небольшими исключениями более чем устраивает.

В плане количества набранных очков: могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд. Но, опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, это нормальные результаты», — приводит слова Семака «Чемпионат».

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1:1
Первый тайм: 1:0
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