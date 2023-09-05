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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Вендел объяснил, почему пропустил летние сборы «Зенита»

Бразильский футболист «Зенита» рассказал, по какой причине отсутствовал на летних сборах «Зенита».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Этот период мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьёй.

Что касается других клубов, такие спекуляции случаются в каждом трансферном окне, и я к этому уже привык. Я оставляю это на усмотрение своих агентов и, конечно же, высказываю свое мнение. Но я сосредоточился на своей семье, и при необходимости мы обсуждали предложения других команд», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своих соцсетях.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 млн евро.

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