Вендел объяснил, почему пропустил летние сборы «Зенита»
Бразильский футболист «Зенита» рассказал, по какой причине отсутствовал на летних сборах «Зенита».
Бразильский футболист «Зенита» рассказал, по какой причине отсутствовал на летних сборах «Зенита».
«Этот период мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьёй.
Что касается других клубов, такие спекуляции случаются в каждом трансферном окне, и я к этому уже привык. Я оставляю это на усмотрение своих агентов и, конечно же, высказываю свое мнение. Но я сосредоточился на своей семье, и при необходимости мы обсуждали предложения других команд», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своих соцсетях.
26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 млн евро.