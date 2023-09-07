Иржи Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию

Ярошик признался, что хотел бы иначе вернуться в Россию.

— Все идет к лучшему. С дочкой уже все в порядке. Спасибо всем, кто поддержал.

— Какие у тебя дальнейшие планы? Готов вернуться в чемпионат Чехии?

— Честно, я и сам не знаю, что будет дальше.

— Удалось ли тебе посмотреть последние матчи «Оренбурга»?

— Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию, — приводит слова Ярошика Metaratings.