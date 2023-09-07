Иржи Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию
45-летний бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос о своем будущем после ухода из российского клуба.
45-летний бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос о своем будущем после ухода из российского клуба.
Ярошик признался, что хотел бы иначе вернуться в Россию.
— Все идет к лучшему. С дочкой уже все в порядке. Спасибо всем, кто поддержал.
— Какие у тебя дальнейшие планы? Готов вернуться в чемпионат Чехии?
— Честно, я и сам не знаю, что будет дальше.
— Удалось ли тебе посмотреть последние матчи «Оренбурга»?
— Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию, — приводит слова Ярошика Metaratings.
Иржи Ярошик занял пост главного тренера «Оренбурга» 22 июня после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Под руководством чешского специалиста команда провела семь матчей, одержав одну победу при пяти поражениях и одной ничьей. 22 августа «Оренбург» объявил об отставке Ярошика.