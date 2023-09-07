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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес оштрафован за празднование гола в матче с ЦСКА

Защитник наказан штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандес по итогам матча седьмого тура чемпионата России с московским ЦСКА.

Встреча прошла 3 сентября в Москве и завершилась со счетом 1:1. Фернандес после ответного гола петербургской команды на 88-й минуте демонстративно отпраздновал гол «Зенита», совершив рывок со скамейки запасных к угловому флажку.

«Выход из технической зоны футболиста “Зенита” Марио Фернандеса, это первое нарушение в сезоне, штраф 10 тысяч рублей, Штраф получает напрямую Фернандес, поскольку это выход из технической зоны. То, что ему свистели, никак не влияет на безопасность. У делегата в рапорте не провокационные действия, а именно выход из технической зоны, не более, поэтому рассматривали выход из технической зоны», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.

Также ЦСКА получил штраф на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками клуба, «Зенит» за это же нарушение наказан штрафом в 30 тысяч рублей. ЦСКА также получил штраф в размере 20 тысяч рублей за отказ Игоря Акинфеева, признанного лучшим игроком встречи, от послематчевого флеш-интервью.

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