Марио Фернандес оштрафован за празднование гола в матче с ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандес по итогам матча седьмого тура чемпионата России с московским ЦСКА.

Встреча прошла 3 сентября в Москве и завершилась со счетом 1:1. Фернандес после ответного гола петербургской команды на 88-й минуте демонстративно отпраздновал гол «Зенита», совершив рывок со скамейки запасных к угловому флажку.

«Выход из технической зоны футболиста “Зенита” Марио Фернандеса, это первое нарушение в сезоне, штраф 10 тысяч рублей, Штраф получает напрямую Фернандес, поскольку это выход из технической зоны. То, что ему свистели, никак не влияет на безопасность. У делегата в рапорте не провокационные действия, а именно выход из технической зоны, не более, поэтому рассматривали выход из технической зоны», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.