«Зенит» может арендовать Вилсона Изидора с обязательным правом выкупа
Как сообщает «Спорт-Экспресс», французский нападающий «Локомотива» Вилсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона.
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», французский нападающий «Локомотива» Вилсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона.
Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.
Ранее поступала информация об интересе к Изидору со стороны «Марселя».
Вильсон Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года за 3,5 млн евро. В составе московского клуба нападающий провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.
Контракт форварда с «железнодорожниками» действует до конца июня 2026 года.