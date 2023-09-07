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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» может арендовать Вилсона Изидора с обязательным правом выкупа

Как сообщает «Спорт-Экспресс», французский нападающий «Локомотива» Вилсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Ранее поступала информация об интересе к Изидору со стороны «Марселя».

Вильсон Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года за 3,5 млн евро. В составе московского клуба нападающий провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

Контракт форварда с «железнодорожниками» действует до конца июня 2026 года.

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