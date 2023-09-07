«Ростов» расторг контракт с Давидом Тошевски

Тошевски перешел в «Ростов» в июле 2020 года из македонского клуба «Работнички» и с тех пор провел за команду только 11 матчей во всех турнирах, в том числе два — в текущем сезоне. Клуб несколько раз отдавал игрока в аренду — «Тамбову», польскому «Гурнику» и словацкому «Михаловце».