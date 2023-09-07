«Пари НН» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ»

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«Пари НН» объявил о переходе форварда на своем официальном сайте.

Стратегия «Пари НН» — раскрывать таланты и растить профессионалов. Хотим, чтобы Николоз проявил свои способности у нас в клубе. Спортивные тесты он сдал на отлично. Теперь важен результат на поле", — говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Кутателадзе родился в Тбилиси в 2001 году, но в 2009 году он вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался в школе «Спарты», откуда в 2011 году перешел в академию «Лилля», а затем «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Николоз играл в Первой лиге за «Спартак-2», откуда летом перешел в команду французской Лиги 2 «Родез» из города на юге Франции неподалеку от Тулузы.

Нападающий рассказал, какие цели ставит перед собой в новом клубе.