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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» объявил о назначении на пост нового главного тренера

Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Нашу команду возглавил Сергей Ташуев.

В начале тренерской карьеры Сергей Абуезидович работал с клубами «Дружба», «Автозапчасть», «Автодор». С «Салютом-Энергией» специалист показал лучший результат в истории белгородского футбола — седьмое место в ФНЛ-2009. После этого Ташуев работал с «Краснодаром», «Спартаком-Нальчиком», «Анжи», донецким «Металлургом», солигорским «Шахтером» (победа в Кубке Белоруссии, серебряные медали чемпионата), «Чайкой», «Ахматом» (пятое место в РПЛ — повторение лучшего результата в истории грозненского футбола).

Добро пожаловать в «Факел», Сергей Абуезидович", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. Он возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче и проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата.

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