«Факел» объявил о назначении на пост нового главного тренера

В начале тренерской карьеры Сергей Абуезидович работал с клубами «Дружба», «Автозапчасть», «Автодор». С «Салютом-Энергией» специалист показал лучший результат в истории белгородского футбола — седьмое место в ФНЛ-2009. После этого Ташуев работал с «Краснодаром», «Спартаком-Нальчиком», «Анжи», донецким «Металлургом», солигорским «Шахтером» (победа в Кубке Белоруссии, серебряные медали чемпионата), «Чайкой», «Ахматом» (пятое место в РПЛ — повторение лучшего результата в истории грозненского футбола).

Ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. Он возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче и проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата.