Названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца в РПЛ
На звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа номинированы пять специалистов, трое из которых — иностранцы.
На звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа номинированы пять специалистов, трое из которых — иностранцы.
На официальном сайте Российской премьер-лиги названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца по итогам июля-августа.
Претендентами стали серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), представитель Беларуси Виктор Гончаренко («Урал»), а также Сергей Семак («Зенит») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Именно эти пять клубов и занимают в данный момент первые пять мест турнирной таблицы РПЛ. В семи стартовых матчах чемпионата «Краснодар» набрал 17 очков, «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо» — по 14, а «Урал» — 13,
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер», а также болельщики в группе VK. Для итоговой победы в номинации претендент должен выиграть минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.