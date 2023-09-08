Названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

На официальном сайте Российской премьер-лиги названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца по итогам июля-августа.

Претендентами стали серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), представитель Беларуси Виктор Гончаренко («Урал»), а также Сергей Семак («Зенит») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

Именно эти пять клубов и занимают в данный момент первые пять мест турнирной таблицы РПЛ. В семи стартовых матчах чемпионата «Краснодар» набрал 17 очков, «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо» — по 14, а «Урал» — 13,