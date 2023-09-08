Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Исландия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
3.09
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

На звание тренера месяца РПЛ по итогам июля-августа номинированы пять специалистов, трое из которых — иностранцы.

Зенит
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте Российской премьер-лиги названы имена пяти претендентов на звание тренера месяца по итогам июля-августа.

Претендентами стали серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), представитель Беларуси Виктор Гончаренко («Урал»), а также Сергей Семак («Зенит») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

Именно эти пять клубов и занимают в данный момент первые пять мест турнирной таблицы РПЛ. В семи стартовых матчах чемпионата «Краснодар» набрал 17 очков, «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо» — по 14, а «Урал» — 13,

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер», а также болельщики в группе VK. Для итоговой победы в номинации претендент должен выиграть минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Траньков: У меня много вопросов к родителям Горбачевой
Павел и Мария Погребняк официально развелись
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь