В «Урал» перешел защитник сборной Беларуси
23-летний защитник БАТЭ Владислав Малькевич продолжит карьеру в России.
Урал
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23-летний защитник БАТЭ Владислав Малькевич продолжит карьеру в России.
«Урал» объявил на своем сайте о подписании Владислава Малькевича.
«Желаем Владиславу удачи в предстоящих матчах за сборную и ждём в Екатеринбурге!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Екатеринбурга.
Основная позиция Малькевича на поле — левый защитник.
Владислав — воспитанник БАТЭ. Помимо клуба из Борисова футболист выступал на правах аренды за «Славию-Мозырь».
В активе Малькевича 11 матчей и 1 забитый мяч за сборную страны.
Главным тренером «Урала» является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который ранее продолжительное время возглавлял БАТЭ.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 600 тысяч евро.