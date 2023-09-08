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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Урал» перешел защитник сборной Беларуси

23-летний защитник БАТЭ Владислав Малькевич продолжит карьеру в России.

Урал
БАТЭПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Урал» объявил на своем сайте о подписании Владислава Малькевича.

«Желаем Владиславу удачи в предстоящих матчах за сборную и ждём в Екатеринбурге!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Екатеринбурга.

Основная позиция Малькевича на поле — левый защитник.

Владислав — воспитанник БАТЭ. Помимо клуба из Борисова футболист выступал на правах аренды за «Славию-Мозырь».

В активе Малькевича 11 матчей и 1 забитый мяч за сборную страны.

Главным тренером «Урала» является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который ранее продолжительное время возглавлял БАТЭ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 600 тысяч евро.

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