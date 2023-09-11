«Ахмат» арендовал бразильского футболиста Даниэля Жуниора

«Ахмат» арендовал 21-летнего бразильца у «Крузейро» до конца текущего сезона. После истечения срока аренды у грозненцев будет приоритетное право на приобретение футболиста. По информации портала Transfermarkt, годичная аренда Жуниора обойдется «Ахмату» в 150 тыс. евро.

В грозненском клубе Жуниор будет выступать под 11-м номером.