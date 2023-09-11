«Ахмат» арендовал бразильского футболиста Даниэля Жуниора
Бразильский полузащитник Даниэль Жуниор стал игроком «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.
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Бразильский полузащитник Даниэль Жуниор стал игроком «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.
«Ахмат» арендовал 21-летнего бразильца у «Крузейро» до конца текущего сезона. После истечения срока аренды у грозненцев будет приоритетное право на приобретение футболиста. По информации портала Transfermarkt, годичная аренда Жуниора обойдется «Ахмату» в 150 тыс. евро.
В грозненском клубе Жуниор будет выступать под 11-м номером.
Даниэль Жуниор выступал за «Крузейро» с мая 2021 года. На его счету 48 матчей, в которых он забил пять мячей и сделал три результативные передачи.