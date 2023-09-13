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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Рубин» перейдет бывший игрок «Бордо» и «Сент-Этьена»

По информации Sport 24, казанский клуб договорился о переходе аргентинского полузащитника Валентина Вады.

Рубин
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Источник: AFP 2023

27-летний Валентин Вада выступал за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альмерию».

Последним клубом футболиста была «Сарагоса». Летом Вада покинул выступающий в Сегунде клуб, так как его контракт истек. В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 38 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 14 сентября в 23:59 по московскому времени.

«Рубин» в семи турах Российской Премьер-лиги набрал 6 очков и занимает 13-е место в турнирной таблицей.

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