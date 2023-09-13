В «Рубин» перейдет бывший игрок «Бордо» и «Сент-Этьена»

Последним клубом футболиста была «Сарагоса». Летом Вада покинул выступающий в Сегунде клуб, так как его контракт истек. В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 38 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.