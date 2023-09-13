18-летний защитник перешел из «Зенита» в «Ростов»
Защитник Илья Кирш перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.
Защитник Илья Кирш перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.
«18-летний центральный защитник “Зенита” и сборной России U-19 присоединился к нашей команде. Илья — воспитанник “Зенита”, выступал за вторую команду клуба, в последнее время все чаще привлекался к работе с основной. Приветствуем Илью в “Ростове” и желаем хорошей игры», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
В сезоне-2021/22 Кирш стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2. Его вызывали в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в товарищеском матче против клуба из Дохи «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».
В текущем сезоне Второй лиги центральный защитник принял участие в шести матчах за вторую команду «Зенита».